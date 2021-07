Académica assina contrato profissional com quatro jovens

JN Hoje às 20:18 Facebook

A Académica rubricou contrato profissional com quatro jovens da formação do clube. João Tiago (defesa central), Pedro Pinho (médio), Leandro Ferreira e Costinha (ambos avançados) são as novas apostas da Briosa, sendo que, à exceção de Leandro Ferreira, os outros três elementos foram mesmo convocados por Rui Borges para a partida diante do Portimonense, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, agendada para as 20.30 horas de amanhã, em Portimão.

"A todos eles desejamos o maior sucesso pessoal e profissional, porque o sucesso deles serão o nosso, e que, acima de tudo, sejam um exemplo para as centenas de jovens que todos os dias treinam na Academia Briosa XXI e que ambicionam um dia chegar à equipa principal da Académica", pode ler-se no comunicado emitido pelos estudantes.

Em 2020/21 a Académica esteve várias jornadas em lugares de subida de divisão mas foi perdendo gás à medida que a Liga 2 foi chegando ao fim, falhando assim o objetivo. Esta temporada está-se a reforçar no sentido de voltar a tentar a promoção com a contratação de nomes como Lorenzo Soares, Reko ou Jonathan Toro.