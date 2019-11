Académica punida com jogo à porta fechada

JN Hoje às 20:10 Facebook

A Académica, da LigaPro, foi punida com um jogo à porta fechada e uma multa de 4.182 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O castigo surge no seguimento do particular realizado frente ao Benfica, a 13 de julho.

A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que condenou os "estudantes" por "entrada ou permanência no terreno de jogo ou na zona técnica de pessoas não autorizadas", "ofensas corporais a espectadores e outras pessoas", "violação de dever legal relativo à organização ou segurança de espetáculo desportivo", e "comportamento incorreto do público" é passível de recurso.

Já o Benfica foi punido com uma multa de 510 euros, por comportamento incorreto do público.