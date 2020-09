Académico de Viseu-Académica de Coimbra também adiado

Ontem às 23:14 Facebook

O encontro entre o Académico de Viseu e a Académica, da primeira jornada LigaPro, agendado para este sábado, foi cancelado. Liga de Clubes marca reunião de urgência com responsáveis médicos das SAD's do futebol profissional.

"A Liga Portugal informa que o jogo relativo à 1.ª jornada da Liga Pro, entre o Ac. Viseu e a A. Académica, marcado para as 11 horas deste sábado foi suspenso, por determinação da ACES Dão Lafões, em articulação com a DGS, depois de informado o departamento médico do Ac. Viseu", avançou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional em nota publicada no site.

E o organismo prossegue: "Esta decisão foi tomada após determinação dada pelo médico José Mota Faria, responsável da Autoridade de Saúde local, tendo em conta os três casos positivos de COVID-19 que existem no Ac. Viseu. Este facto, aliado à situação epidemiológica do concelho de Viseu, onde se regista uma transmissão comunitária ativa, levou à suspensão do jogo".

Face ao aumento de casos de covid-19 nas equipas profissionais, a Liga de Clubes convocou os responsáveis médicos de todas as sociedades desportivas, para uma reunião extraordinária, a realizar-se este sábado, às 10 horas.

Na segunda-feira, pelas 15 horas, a LPFP vai reunir-se com o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales.