Académico de Viseu rescindiu contratos com André Carvalhas e Tiago Correia

Os dois jogadores já foram retirados da lista oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, onde também já não consta o nome do guarda-redes senegalês Mbaye, a recuperar de uma grave lesão no joelho.

André Carvalhas, médio ofensivo de 32 anos, terminou uma ligação de época e meia ao Académico de Viseu, pelo qual alinhou em 46 jogos oficiais, tendo marcado um golo, enquanto o defesa central Tiago Correia havia sido um dos reforços do plantel para esta temporada, proveniente do Anadia, mas foi apenas utilizado em seis jogos oficiais.

Depois de João Pica, que decidiu terminar a carreira como futebolista profissional, assumindo funções no departamento de formação do clube viseense, André Carvalhas e Tiago Correia elevam para três as saídas no plantel às ordens de Pedro Ribeiro, que no mercado de Inverno viu chegar cinco reforços.

Os avançados Adílio Santos e Cheikh Niang, o médio defensivo Filipe Cardoso, os defesas Rafael Bandeira e Ricardo Machado e o guarda-redes Rafael Alves foram as aquisições.

O Académico de Viseu, 14.º classificado da Liga 2, com 23 pontos em 21 jogos, continua a preparar o jogo da 22.ª jornada, no Algarve, frente ao Farense. O encontro disputa-se no domingo, pelas 19.30, no Estádio de São Luís, em Faro.