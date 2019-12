Académico de Viseu, Varzim e Rio Ave nos quartos de final da Taça de Portugal

Hoje às 22:29 Facebook

A primeira ronda de jogos dos oitavos de final não teve grandes surpresas e já são conhecidas as três primeiras equipas garantidas na próxima fase.

Académico de Viseu e Varzim, da LigaPro, e Rio Ave, do primeiro escalão, garantiram esta terça-feira o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

O Viseu volta a esta fase da competição, 40 anos depois, após eliminar o Chaves (1-0, golo de João Mário), enquanto o Varzim só derrotou o Anadia no prolongamento, com o golo da vitória (2-1) a ser marcado por Sow.

Já o Rio Ave foi a última equipa a apurar-se. Os vilacondenses jogaram na casa do Marinhense, do Campeonato de Portugal, e venceram com dois golos sem resposta (Tarantini e Ronan).

Para amanhã estão agendados o Sertanense - Canelas 2010 (14.15 horas), o Paços de Ferreira - Espinho (18.45 horas) e o Benfica - Braga (20.45 horas)