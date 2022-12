Académico de Viseu vence e passa em primeiro no Grupo H

O Académico de Viseu goleou o Tondela (4-1) e garantiu o primeiro lugar no Grupo H da Taça da Liga. Famalicão derrotou o Estoril (1-0).

Desde cedo se percebeu a toada do encontro entre viseenses e beirões, com Messeguem a bisar na primeira parte e a deixar a equipa de Jorge Costa na frente do jogo desde cedo.

Com o passar dos minutos o domínio foi-se acentuando e os golos continuaram a aparecer. Primeiro por Fonseca e depois por André Clóvis, sendo que o Académico de Viseu ainda marcou mais um, mas foi anulado com ajuda do VAR.

PUB

Assim, o Académico de Viseu fica no primeiro lugar do Grupo H e avança para a próxima fase da Taça da Liga.

Famalicão bate Estoril na despedida

À mesma hora, Famalicão e Estoril jogavam, também para o Grupo H, sendo que o golo de Colombatto, de grande penalidade, deixou a equipa de Famalicão na frente, numa liderança que não mais perdeu.

O Estoril até teve uma boa reação, sempre ofensiva e à procura do golo do empate, mas a expulsão de Erison, por acumulação de amarelos, deitou tudo por terra, logo aos 66 minutos.

Os canarinhos lutaram pelo empate até ao final, mas a inferioridade numérica tornou-os inofensivos na tentativa de perfurar a defensiva famalicense.

Classificação final do Grupo H da Taça da Liga:

1.º Académico de Viseu, 8 pontos

2.º Torreense, 6 pontos

3.º Famalicão, 5 pontos

4.º Tondela, 3 pontos

5.º Estoril, 2 pontos