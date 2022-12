Académico de Viseu vence Penafiel e sobe ao pódio da Liga 2

JN/Agências Hoje às 14:11 Facebook

O Académico de Viseu despediu-se de 2022 com uma vitória, por 2-1, em Penafiel, num desfecho que coloca a equipa em zona de subida, na 14.ª jornada da Liga 2 de futebol, em jogo influenciado por golo 'irregular'.

Quizera adiantou os viseenses, aos cinco minutos, desviando na área um cruzamento da esquerda, e Clóvis fez o segundo, aos 65, mas tirou partido de posição irregular, de nada valendo aos locais o tento de Roberto, de cabeça, anotado aos 79.

Com este suado triunfo, o Académico de Viseu alargou para 16 o número de jogos consecutivos sem perder, em todas as competições, 12 para o campeonato e quatro para a Taça da Liga, logrando, à condição, ascender ao terceiro lugar da Liga 2, em zona de subida, com 23 pontos, enquanto o Penafiel mantém o 11.º posto, com 18.

O jogo foi repartido e esse equilíbrio estendeu-se às oportunidades de golo, com os locais a poderem queixar-se de alguma falta de sorte, especialmente nos minutos finais do encontro, com João Miguel, já nos descontos, a acertar no 'ferro', e Fábio Fortes, a seguir, a falhar por centímetros a baliza de Grill, em cabeceamento.

Ficha do jogo

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel -- Académico de Viseu, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Quizera, 05 minutos.

0-2, André Clóvis, 65.

1-2, Roberto, 79.

Equipas:

- Penafiel: Caio Secco, Robinho (Rúben Freitas, 78), Leandro Teixeira, João Miguel, Simãozinho, Filipe Cardoso (Diogo Batista, 90+4), João Oliveira (Vasco Braga, 69), Feliz (Fábio Fortes, 69), Édi Semedo, Roberto e Adriano Castanheira (Mica, 69).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Lucas Tagliapietra, Diogo Batista, Reko, Vasco Braga, Mica e Fábio Fortes).

Treinador: Filipe Rocha.

- Académico de Viseu: Domen Grill, Rafael Bandeira, André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Nduwarugira, Messeguem, Quizera (Paná, 65), Capela (Yuri Araújo, 66), Gauthier Ott (Ricardo Ramirez, 85) e André Clóvis (Ícaro, 90+5).

(Suplentes: Mbaye, Tiago Mesquita, Ícaro, Tomás Silva, Paná, Yuri Araújo, Ricardo Ramirez, Daniel Labila e Massimo).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arthur Chaves (37), Feliz (39), Milioransa (39), Rafael Bandeira (50) e Ricardo Ramirez (90).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.