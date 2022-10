Ação ambiental juntou mais de 170 crianças nas praias de Peniche

JN Hoje às 13:27 Facebook

Mais de 170 crianças, oriundas de sete escolas do concelho de Peniche, participaram numa iniciativa ambiental durante o Bom Petisco Peniche Pro, a última etapa da Liga MEO Surf, realizada este fim de semana.

A iniciativa, coordenada por Sónia Sousa Ell, especialista em assuntos de sustentabilidade do ecossistema marinho, incluiu uma palestra sobre a importância da proteção dos oceanos e como os jovens podem a contribuir para ela.

As crianças participaram, também, numa ação de limpeza da praia, juntamente com voluntários locais.

Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas, realça a importância de ações deste tipo ao longo das etapas do campeonato nacional.

"Desde que começámos a promover estas iniciativas, em 2018, já impactámos três mil crianças e voluntários. São muitas pessoas que foram sensibilizadas para a importância da proteção dos oceanos, e de formas práticas em que podem contribuir. Isto para além da importância das ações de limpeza de praia: só no primeiro ano recolhemos uma tonelada de lixo de praias de norte a sul do país", revelou o responsável.