Ação do Sporting contra João Mário entregue em tribunal

Leões exigem o pagamento de 30 milhões de euros ao jogador João Mário.

Foi distribuída esta sexta-feira no Tribunal do Trabalho de Lisboa a ação do Sporting que exige a João Mário o pagamento de 30 milhões de euros. De acordo com a informação publicada no portal Citius, o processo deu entrada esta quinta-feira, sendo que a autora é a SAD dos lisboetas e o réu o médio agora no Benfica.

Esta ação advém da contratação de João Mário por parte do Benfica, no início da temporada 2021/22. O Sporting tinha referido que iria defender os seus interesses na justiça, após o médio português e o Inter de Milão terem rescindido contrato, possibilitando a transferência para as águias. Os leões relembraram que em 2016, quando vendeu João Mário ao conjunto italiano, acordou um pagamento adicional de 30 milhões de euros caso fosse inscrito em clubes portugueses.