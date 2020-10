Acesso ao Autódromo Internacional do Algarve totalmente bloqueado

Paulo Lourenço Hoje às 11:40 Facebook

Este domingo de manhã, o acesso ao Autódromo Internacional do Algarve, onde está a decorrer o Grande Prémio (GP) de Fórmula 1 de Portugal, está bloqueado, tanto pela A22 como pela EN 125.

Muitos cidadãos optaram por tentar chegar ao recinto do evento através de estradas municipais secundárias, que servem várias localidades do interior, mas, mesmo nestas vias, as diversas ações de controlo da GNR estão a gerar grandes atrasos.

O JN falou com pessoas que, ao fim de uma hora no trânsito, não avançaram nem dois quilómetros, criticando a organização do GP nos acessos a uma prova com esta importância.

De referir que os moradores da localidade de Pereira, junto ao autódromo, estão com dificuldades para sair e regressar a suas casas.