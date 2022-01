Acesso aos jogos da A. F. Porto limitado pela covid-19

JN Hoje às 19:28 Facebook

O atual momento da pandemia em Portugal levou a A. F. Porto a impor regras para o acesso do público aos recintos desportivos, no período que começou no dia 2 de janeiro e só termina neste domingo.

O objetivo desta medida é o de ajudar a travar a disseminação da variante ómicron da covid-19.

Todos os adeptos que pretendam assistir a um encontro de futebol distrital, da A. F. Porto, só o podem fazer caso apresentem um de três itens: Certificado Digital Covid, comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo há pelo menos 14 dias ou comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.

Embora o período inicialmente definido termine no próximo dia 9, o organismo que tutela o futebol portuense determinou que estas medidas irão vigorar até novas indicações da Direção-Geral da Saúde.