Acessos rodoviários ao autódromo do Algarve condicionados até domingo

JN/Agências Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O trânsito nos principais acessos rodoviários ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, está interdito, até domingo, devido ao Grande Prémio de Portugal de MotoGP, indicou a GNR, esta quinta-feira.

"Haverá vários locais de controlo da Guarda Nacional Republicana (GNR) e quem não for morador ou estiver acreditado para o evento não passa", destacou fonte da GNR no Algarve à agência Lusa.

O controlo dos acessos tem início "hoje à tarde" na ligação do nó da Mexilhoeira Grande na A22-Via do Infante para o AIA, assim como nas estradas que passam nas localidades de Pereira, Folga, Montes de Cima, Moinho da Rocha e Casas Velhas, adiantou.

Num evento com público estes acessos "estariam condicionados", mas com ausência de espetadores por imposição das regras de combate à pandemia de covid-19, "não há condicionantes mas sim proibição de passagem", com as exceções já indicadas.

A mesma fonte revelou que o dispositivo será "similar" ao que esteve no terreno da edição da prova em 22 de novembro de 2020 com "mais de 100 militares em cada dia".

No local, a GNR terá várias valências das divisões de "trânsito, territorial, da ordem publica, binómios a casa e cinotécnicos" até domingo.

A 16.ª edição do Grande Prémio de Portugal vai ser disputada pelo segundo ano consecutivo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA). Desta vez, com a terceira prova da temporada, depois de ter encerrado o campeonato de 2020, na sequência da suspensão das etapas argentina e norte-americana, devido à pandemia de covid-19.

PUB

A partir de 2022, o circuito algarvio deve ficar em permanência e de forma titular no calendário, pelo menos durante os três anos seguintes.