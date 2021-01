Acidente de aviação mata presidente e quatro jogadores do Palmas

JN Hoje às 15:18 Facebook

O presidente e quatro futebolistas do Palmas, clube da Série D brasileira, morreram este domingo na sequência da queda de um avião particular em Luzimangues (Tocatins), que também vitimou o piloto da aeronave.

Pouco mais de quatro anos depois da tragédia que vitimou a equipa da Chapecoense, o futebol do Brasil voltou a vestir luto por causa de um acidente de aviação. A assessoria do Palmas informou que a bordo do avião seguiam o presidente do clube, Lucas Meira, juntamente com os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, além do piloto, identificado como comandante Wagner.

O acidente aconteceu numa pista particular, quando o Palmas iniciava a viagem para Goiânia, onde era suposto defrontar o Vila Nova, esta segunda-feira, em jogo a contar para a Copa Verde. O clube adversário já lamentou o sucedido e mostrou-se disponível para adiar o encontro.