Acidente deixa ex-jogador Freddy Rincón em estado crítico

JN Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O veículo em que seguia o colombiano chocou contra um autocarro e um edifício. Ex-futebolista com prognóstico reservado.

Freddy Rincón, ex-jogador de clubes como Real Madrid, Nápoles ou Palmeiras, está a lutar pela vida numa clínica de Cali, na Colômbia, depois de ter sofrido um grave acidente de viação.

A viatura em que seguia o ex-internacional colombiano, alegadamente com mais três pessoas, chocou com um autocarro e ficou com a parte direita muito danificada.

Freddy Rincón, de 55 anos, está internado numa unidade de cuidados intensivos e sofreu um traumatismo cranioencefálico severo, que obrigou a uma intervenção cirúrgica de urgência. Laureano Quintero, chefe médico da clínica, adiantou que o estado de saúde de Rincón "é crítico".