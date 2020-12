Acionista da SAD do Boavista em maus lençóis

Bernardo Monteiro Hoje às 14:23 Facebook

Gérard López poderá estar de saída do Lille por causa de dívidas entre os 120 e os 200 milhões de euros.

Se no campo tudo está a correr bem para o Lille - é o líder da liga francesa -, financeiramente a situação está mais complicada. Gérard López, presidente do clube francês e acionista maioritário da SAD do Boavista, encontra-se numa situação difícil e estará a equacionar um possível afastamento por causa de dívidas entre 130 e 200 milhões de euros a investidores norte-americanos, ligados ao clube francês. Os jornais franceses L' Equipa e La Voix du Nord garantem que López já acordou vender a participação no Lille.

A Elliot Management Corporation, uma das maiores empresas de gestão de investimentos dos Estados Unidos e o maior financiador da compra do clubes francês, em 2017, está preocupada com o incumprimento dos pressupostos financeiros, tendo agendado uma reunião de emergência com o dirigente. Em causa estão as dificuldades em abater a dívida com a multinaciononal norte-americana, devido ao impacto que a covid-19 está a ter na economia global, resultante numa quebra da venda de ativos.

Para se perceber a dimensão do problema, numa equipa que terminou em quarto lugar da Ligue 1, em 2019/20, apenas foram transferidos o avançado Oshimen para o Nápoles, por 70 milhões de euros, e o defesa-central Gabriel, para o Arsenal, por 26 milhões. Estas transferências geraram uma receita abaixo do esperado por Gérard Lopez e a dívida dos franceses não sofreu a redução esperada pelo investidor, que pediu um empréstimo inicial entre 130 e 140 milhões para comprar o clube.

Para precaver um possível problema, a Elliot Management já está a tentar assegurar um possível comprador para substituir Gérard Lopez e a escolha pode recair em Olivier Létang, ex-líder de Reims, PSG e Rennes.

O Boavista, atualmente a beneficiar do facto de o acionista maioritário da SAD ter ligações ao clube francês, não deverá sair prejudicado caso o Lille mude de presidente, uma vez são projetos distintos. No entanto, do ponto de vista desportivo poderá sentir mais dificuldade em assegurar empréstimos de jogadores com a qualidade de Angel Gomes e Show, ambos emprestados pelo emblema francês.