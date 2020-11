Acionista do Vitória acusa ex-dirigentes de compra fictícia para ganhar milhões

Delfim Machado Com Víctor Jorge Oliveira Hoje às 09:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Mário Ferreira contesta ação judicial e recusa pagar recompensa e mais-valias. Diz que compra de ações foi "encenação" e "má-fé".

O empresário Mário Ferreira, acionista maioritário da SAD do Vitória de Guimarães, acusou os ex-dirigentes Júlio Mendes e Armando Marques de encenarem uma proposta de compra de ações da SAD para tirarem dividendos pessoais. As acusações fazem parte da contestação de Mário Ferreira ao processo cível que lhe foi movido pelos ex-dirigentes, no qual exigem 2,7 milhões de euros, devidos pelo seu papel crucial na valorização das ações.

O pedido de 2,7 milhões resulta de um acordo assinado em dezembro de 2016, segundo o qual Mário Ferreira teria de recompensar Mendes e Marques caso vendesse as ações acima do preço por que as comprara (cerca de 2,6 milhões de euros). No compromisso, Ferreira era ainda obrigado a aceitar qualquer proposta de compra acima dos oito milhões de euros.