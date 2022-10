Acionistas da SAD do Braga aprovam por unanimidade lucro de 3,1 milhões

Os acionistas da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting de Braga, da I Liga portuguesa de futebol, aprovaram, esta terça-feira à tarde, por unanimidade, as contas do exercício da época 2021/22, que apresentam um resultado líquido positivo de 3,1 milhões de euros.

Um dos acionistas disse ao JN que a assembleia decorreu "sem nenhuma crítica ou incidente", sendo também unânime a postura de "aprovação da gestão da Administração, liderada por António Salvador".

O documento de prestação de contas foi votado em assembleia-geral realizada no auditório do Estádio Municipal.

PUB

Em nota a propósito, a administração da SAD havia anunciado que o resultado positivo de 3,1 milhões se segue ao exercício negativo registado na temporada anterior (prejuízo de 1,9 ME), somando ainda a SAD bracarense um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 12,3 milhões (6,8 milhões em 2020/21).

Eses números - anota a administração - não refletem, ainda, os ganhos associados à transferência de David Carmo (concluída já no decorrer do exercício económico 2022/23) para o F. C. Porto por 20 milhões.

A SAD explicou, ainda, que "para este resultado, contribuíram decisivamente os rendimentos operacionais (excluindo operações com direitos de atletas) no valor de 29,5 milhões e as vendas dos direitos de atletas na ordem dos 22,2 milhões, num total superior a 52 milhões, a segunda cifra mais elevada da história da SAD do Sporting de Braga".