Alemanha e França no caminho de Portugal no Euro2020

Portugal já conhece dois dos três adversários que vai defrontar na fase final do Euro2020, competição que decorrerá, pela primeira vez, em 12 cidades de 12 países. O sorteio deste sábado, em Bucareste, atribuiu o grupo F à equipa das quinas, o mesmo de França e Alemanha.

Quanto ao terceiro adversário, Portugal só o conhece em 2020: será o vencedor do play-off A (Islândia, Bulgária, Hungria ou Roménia). No entanto, caso a Roménia vença o play-off, passa a pertencer ao grupo C, por ser anfitriã. Assim, a Seleção Nacional defrontaria o vencedor do play-off da Liga D (Macedónia do Norte, Kosovo, Bielorrússia e Geórgia).

Veja os grupos completos

Grupo A:

Turquia

Itália

Pais de Gales

Suíça

Grupo B:

Dinamarca

Finlândia

Bélgica

Rússia

Grupo C:

Holanda

Ucrânia

Áustria

vencedor do play-off D (Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo ou Bielorrússia)

Grupo D:

Inglaterra

Croácia

vencedor do play-off C (Escócia, Noruega, Sérvia ou Israel)

República Checa

Grupo E:

Espanha

Suécia

Polónia

vencedor do play-off B (Bósnia, Eslováquia, Irlanda ou Irlanda do Norte)

Grupo F:

Vencedor do play-off A (Islândia, Bulgária, Hungria ou Roménia)

Portugal

Alemanha

França