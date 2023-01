Acordo fechado por Pedro Porro e João Cancelo aborrecido com Guardiola

JN Hoje às 21:08 Facebook

Pedro Porro vai ser jogador do Tottenham e o Chelsea não desiste de Enzo Fernández. No F. C. Porto, a equipa B azul e branca dá as boas-vindas a Luan Brito.

Sporting: ​​​​​​​Depois de vários avanços e recuos, o clube de Alvalade e o Tottenham chegaram a acordo para a transferência de Pedro Porro. Segundo apurou o JN, os "spurs" vão pagar 47,5 milhões de euros e vão ainda ceder 15% do passe de Marcus Edwards. Assim, a SAD verde e branca fica com 65% do passe do jogador inglês. Quanto a Pedro Porro, o espanhol passou a ser a terceira venda mais cara da história do Sporting. No sentido inverso, Hector Bellerín está perto de reforçar a equipa de Ruben Amorim. O clube de Alvalade está a tentar assegurar o atleta de 27 anos do Barcelona a título de empréstimo até ao final da temporada.

Benfica: Segundo o jornal "The Times", os "blues" estarão na disposição de pagar um total 130 milhões de euros pelo argentino, assegurando os ingleses, dessa forma, as despesas de financiamento com a transferência. Um cenário que agrada ao clube encarnado. Enzo Fernández chegou ao clube da Luz esta época e disputou um total de 29 jogos de águia ao peito. Esta tarde, Rui Costa, presidente do Benfica, cancelou uma visita à Covilhã tendo em conta as negociações entre os dois clubes pelo jogador, um dos destaques do Mundial que levou a seleção sul-americana a conquistar o título.

F. C. Porto: O clube azul e branco anunciou a contratação do avançado Luan Brito, de 20 anos, que vai reforçar o plantel da equipa B. O jovem atacante chega ao F. C. Porto o por empréstimo do Fluminense, onde se destacou ao serviço dos sub-20. Embora os valores não tenham sido oficializados, o F. C. Porto tem opção de compra do passe no final do empréstimo. "É um momento único na minha vida. Estou muito feliz por chegar a um clube do tamanho do F. C. Porto e espero trazer muitas alegrias aos adeptos", afirmou Luan, em declarações ao site oficial dos dragões.

Braga: Pizzi foi oficializado nos Guerreiros do Minho. O jogador de 33 anos rescindiu o contrato com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, para o qual se transferiu no início da presente temporada. A época anterior (2021/22) dividiu-a entre o Benfica, ao serviço do qual alinhou durante sete temporadas e meia, e os turcos do Basaksehir, num empréstimo de meia época, e assina agora pelos bracarenses até ao final da época 2023/24. Trata-se de um regresso do experiente médio ao clube bracarense, depois de, proveniente das camadas jovens do Bragança, aí ter jogado nos juniores, em 2007/08, e no início da época 2011/12 (apenas dois jogos), antes de ser transferido para o Atlético de Madrid, em agosto de 2011.

Ainda nos minhotos, o portal "Football Insider" garantiu que o Southampton terá accionado a cláusula de rescisão de Vitinha, ao colocar em cima da mesa uma proposta de 30 milhões de euros.

Famalicão: O avançado Denilson Júnior é reforço com um contrato válido por uma temporada e meia. O brasileiro, de 27 anos, está de regresso a Portugal, onde representou Tondela e Paços Ferreira. Na carreira, destacam-se passagens por Fluminense, Avaí, São Paulo, Vitória e Atlético Mineiro, clubes pelos quais disputou o Brasileirão. Denilson Júnior jogou ainda em Espanha, Azerbaijão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. "Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão e pelo facto de estar de regresso ao futebol português. Tenho boas expectativas para este novo desafio na minha carreira. A língua irá ajudar bastante e sei que o plantel é muito acolhedor e unido", referiu o jogador ao site do clube.

Santa Clara: O avançado paraguaio Walter González, de 27 anos, vai jogar no clube dos Açores até ao final da temporada, por empréstimo do Olímpia. O avançado de 27 anos passou por Portugal nas épocas 2015/16 e 2016/17, altura em que representou o Arouca. Além do Olímpia e Arouca, Walter González representou os mexicanos do Pachuca e Club León e os chilenos do Everton. Neste mercado de transferências de inverno, os açorianos já tinham assegurado as contratações de Kento Misao (ex-Kashima Antlers do Japão) e Marcos Diaz (proveniente dos argentinos do Huracán). No sentido inverso, abandonaram o clube Anderson Carvalho, Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente. O Santa Clara é o 16º. classificado da I Liga, com 14 pontos, e na próxima jornada vai receber o Boavista, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Manchester City: O "The Athletic" garante que João Cancelo vai ser jogador do Bayern Munique por empréstimo do City até ao final da época e o "Daily Mail" avançou que o motivo foi um alegado desentendimento do jogador português com Guardiola. A mesma publicação garante que João Cancelo discutiu com o treinador durante um treino e fez questão de mostrar o descontentamento por ter perdido a titularidade.

Wolverhampton: O futebolista brasileiro João Gomes vai reforçar a equipa de Julen Lopetegui. Segundo os "Wolves", o contrato com o jovem médio, de 21 anos, é válido por cinco anos e meio, com opção de mais 12 meses, ficando a confirmação do mesmo sujeita às necessárias permissões laborais em Inglaterra. João Gomes disputou 41 jogos pelo emblema 'carioca' na última temporada, e vai juntar-se ao 'batalhão' luso, composto por José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, João Moutinho, Matheus Nunes, Pedro Neto, Chiquinho e Daniel Podence.

Leeds: O médio internacional norte-americano Weston McKennie vai jogar no Leeds até final da temporada, por empréstimo da Juventus. Em comunicado, os "whites", que ocupam a 15.ª posição da Premier League, informaram que a conclusão da transferência "está dependente da emissão de uma licença de trabalho [work permit]" e que o negócio inclui uma opção de compra, ainda que não tenham revelado o valor da mesma. McKennie, que esteve no Mundial2022 ao serviço dos Estados Unidos, chegou à Juventus em 2020/21, na altura cedido pelos alemães do Schalke 04, que o tinham contratado ao FC Dallas em 2016. No início da temporada passada, a formação de Turim contratou em definitivo o médio, que agora ruma a Inglaterra depois de 96 jogos e 13 golos com a camisola "bianconera".