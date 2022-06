Acordo para Fábio Vieira sair para o Arsenal e Henrique Araújo na mira do Real Madrid

A situação do médio do F. C. Porto está praticamente resolvida, enquanto o interesse pelo avançado do Benfica ainda não estará sequer num plano negocial. Mas uma coisa é certa: os jovens portugueses continuam a despertar forte interesse nas principais ligas europeias.

F. C. Porto: Fábio Vieira vai representar o Arsenal, depois de os dragões terem anunciado um princípio de acordo com os "gunners", em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A SAD dos azuis e brancos informou ter acordado a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva de Fábio Vieira por 40 milhões de euros, sendo que destes, cinco milhões de euros estão dependentes da concretização de objetivos desportivos". No comunicado, o F. C. Porto refere que "o acordo final está ainda a ser ultimado" esperando que a concretização seja dada "nos próximos dias".

Benfica: ​​Henrique Araújo está no radar do Real Madrid que segue o avançado há já algum tempo, preparando uma oferta pelo jogador de 20 anos, uma das grandes apostas das águias para a próxima temporada. Segundo o jornal online espanhol "OK Diário", o atacante é um alvo apetecível, dado que termina contrato com o Benfica já em 2024 e tem uma cláusula de rescisão de apenas 30 milhões de euros.

Penafiel: O futebolista Reko foi anunciado como reforço do Penafiel, da Liga 2. O médio, que transita da Académica de Coimbra, fica ligado aos durienses por duas temporadas.

Angola: O português Paulo Torres é o novo treinador do Desportivo da Huila, em substituição do angolano Mário Soares. O técnico luso, de 50 anos, deixou o Recreativo do Libolo, após duas épocas, sendo que na última levou a equipa a classificar-se na nona posição, com 37 pontos.

Atlético de Madrid: Face à saída de Héctor Herrera do Atlético Madrid, os colchoneros estão a tentar colmatar a vaga. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a equipa espanhola está interessada em Axel Witsel, antigo jogador do Benfica, que nas últimas quatro épocas esteve no Borussia de Dortmund.

PUB

PSG: Christophe Galtier, atual treinador do Nice, poderá substituir Mauricio Pochettino no banco dos campeões franceses. De acordo com a "RMC Sport", os dois clubes estão a negociar a transferência do técnico.

Bayern: O futebolista polaco Robert Lewandowski voltou a expressar o desejo de abandonar o colosso alemão após oito temporadas no clube, mas salientou que não quer entrar em "conflito" com os bávaros."Não quero forçar nada. Trata-se de encontrar a melhor solução para todos. Ainda tenho um ano de contrato, por isso pedi a autorização para a transferência. Acho que na situação atual é a melhor solução, principalmente porque o clube ainda pode receber dinheiro", disse Lewandowski ao jornal alemão Bild.