Açores e Algarve fora do calendário do Nacional de Ralis

Os ralis dos Açores e do Algarve ficaram de fora do calendário do campeonato Nacional de ralis de 2021, divulgado esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Depois das 10 provas previstas para 2020, este ano estão previstas oito, a primeira das quais em Amarante, com o Terras D'Aboboreira, a 30 de abril.

Seguem-se o Rali de Portugal, de 20 a 23 de maio, e o de Castelo Branco, de 18 a 20 de junho, terminando na Marinha Grande, de 8 a 10 de outubro.

Pelo meio, o campeonato passa ainda por Mortágua (9 a 11 de julho), Madeira (6 a 8 de agosto), Alto Tâmega (3 a 5 de setembro) e Fafe (23 a 25 de setembro).

O rali dos Açores mantém-se, contudo, no calendário do Europeu de Ralis, enquanto o do Algarve surge como prova de reserva para o Nacional de ralis. O Rali Casinos do Algarve (asfalto), previsto para 20 e 21 de novembro, só vai integrar o calendário caso alguma das outras provas seja cancelada.

Em 2020, Armindo Araújo (Skoda Fabia) conquistou o campeonato pela sexta vez na carreira, após a realização de seis das dez provas previstas devido à pandemia do novo coronavírus.

Calendário do campeonato nacional de ralis de 2021:

30 abril/02 maio - Rali Terras D'Aboboreira (asfalto), em Amarante

20/23 maio - Rali de Portugal (terra), no norte e centro do país

18/20 junho - Rali de Castelo Branco (asfalto), em Castelo Branco

09/11 julho - Rali de Mortágua (terra), em Mortágua

06/08 agosto - Rali Vinho da Madeira (asfalto), no Funchal

03/05 setembro - Rali Alto Tâmega (asfalto), em Chaves

23/25 setembro - Rally Serras de Fafe e Felgueiras (terra), em Fafe e Felgueiras

08/10 outubro - Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande (asfalto), na Marinha Grande

30/31 outubro - Data de Reserva (caso de adiamento de uma prova)