Açorianos agarram a Europa e Farense cai na Liga 2

Santa Clara garante o sexto lugar e a presença na Liga Conferência da Europa. Algarvios despromovidos.

Final de glória para os açorianos em 2020/21. O Santa Clara não só alcançou a melhor classificação (e pontuação) de sempre na Liga, como também garantiu a presença na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, regressando, 19 anos depois, a uma competição europeia - já tinham marcado presença na Taça Intertoto em 2002/03.

O fecho de uma temporada de sonho aconteceu com uma goleada que custou ao adversário, o Farense, o regresso ao segundo escalão do futebol português. Os leões de Faro, que se mostraram atrevidos no início da partida, até tiveram uma bola nos ferros (Fabrício Isidoro teve pontaria a mais), mas as facilidades concedidas na defesa foram demasiadas, perante uma equipa que, ofensivamente, é muito forte e ontem voltou a prová-lo.

Os festejos da equipa açoriana tiveram início depois da primeira meia-hora, com sequência ainda antes do intervalo e na etapa complementar, período onde o contragolpe do Santa Clara foi descobrindo as deficiências da equipa de Jorge Costa, que um ano depois está de volta à Liga 2.