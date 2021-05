"Acredito que Ronaldo virá um dia", diz Frederico Varandas

Rui Farinha Hoje às 21:58 Facebook

O dirigente dos leões afirmou que acredita no regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting. "Acredito que um dia virá. Ronaldo tem ajudado o clube. Esteve sempre ao nosso lado e enviou mensagens de parabéns. Ele quer estar num clube de Champions e depende dele. Foi fantástico ter posto no seu instagram o título do clube", frisou, em declarações à SIC.

Além disso, revelou que colocou o lugar à disposição para contratar Ruben Amorim, em março do ano passado. "Compreenderia que o Conselho de Administração da SAD não aceitasse o treinador mas também disse que, no caso de a resposta ser negativa, não poderia continuar a dar a cara pelo projeto", afirmou.

Muito criticado por insistir na contratação do técnico ao Braga, por 12 de milhões de euros, confessou que a única pessoa que ficou do seu lado foi a sua mãe. "Recebi mensagens de que ia ser o fim do clube".

Amorim é o treinador certo nos leões, garantiu. "É uma pessoa apaixonada e é vítima de inveja. Não maltratem este treinador", pediu. O dirigente elogiou o projeto desportivo do clube. "Nós vencemos a desinvestir. Reduzimos a má gestão desportiva e financeira. O Sporting tem tudo para estar dois ou três anos na Liga dos Campeões", disse, acrescentando que o triunfo no campeonato foi conseguido "com os valores do clube".

Relativamente aos rivais Benfica e Sporting, disse que são "gigantes". "Temos de saber distinguir as instituições de quem as dirige".