Acrobacia de Taremi teve clímax a 2,09 metros do solo

Golo do avançado portista ao Chelsea correu mundo e fez lembrar a célebre bicicleta de CR7 à Juventus. Gesto técnico perfeito valeu momento de sonho.

Foi um golo que não chegou para os dragões passarem às meias-finais da Champions, mas já está na lista dos melhores do ano e na história da grande competição de clubes da UEFA. A "chilena" de Taremi, aos 90+4 minutos do jogo de anteontem com o Chelsea, deixou o mundo do futebol de boca aberta e fez jus a comparações com o famoso pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo em Turim, ainda ao serviço do Real Madrid, na temporada de 2017/18, a última em que representou os merengues antes de se transferir para a Juventus.