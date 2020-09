Acuña de saída de Alvalade em dia de pouco movimento

JN Hoje às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A confirmação da transferência do defesa argentino Marcos Acuña do Sporting para o Sevilha é a grande novidade, esta segunda-feira, num dia de mercado sem grandes movimentos.

Sporting: O lateral-esquerdo argentino Marcos Acuña transferiu-se dos leões para o Sevilha, clube que vai representar nas próximas quatro épocas. "O jogador chegou no domingo a Sevilha e na manhã de hoje [segunda-feira] passou nos exames médicos e assinou contrato para as próximas quatro temporadas. O futebolista viaja de imediato para a concentração, em Algorfa", informa o Sevilha, no site oficial. O Sporting também emitiu um comunicado, no qual informa que "chegou a acordo com o Sevilha para a transferência definitiva do jogador Marcos Acuña", sem revelar os valores envolvidos na transferência do jogador argentino, de 28 anos.

Tondela: O defesa brasileiro Bebeto está a negociar a transferência para os beirões, após representar o Marítimo nas últimas três temporadas. O jogador, de 30 anos, está livre para assinar por qualquer clube, visto que o contrato com o Marítimo expirou em junho, e, apesar de algumas conversações entre o atleta e a equipa madeirense, não houve entendimento para a renovação. O lateral direito chegou ao emblema madeirense em junho de 2017, tendo disputado, desde então, mais de 80 partidas oficiais e apontado dois golos.

Bebeto, do Marítimo, está em vias de se transferir para o Tondela Foto: LUSA

Marítimo: O lateral-direito Cláudio Winck foi apresentado oficialmente como reforço dos insulares, tornando-se na sétima contratação do clube. "Sou um lateral ofensivo, gosto de atacar bastante, mas também tenho cuidado na parte defensiva. Gosto de ser equilibrado", afirmou o atleta à televisão do clube madeirense. O brasileiro de 26 anos, oriundo do Vasco da Gama, foi formado no Grémio e posteriormente no Internacional, contando com uma breve passagem pelos italianos Hellas Verona em 2016, a título de empréstimo, cedido pelo clube de Porto Alegre.

Moreirense: O defesa-central Reynaldo transferiu-se dos brasileiros do Juventude de Caxias para o Moreira de Cónegos, tendo assinado contrato por quatro temporadas. O brasileiro, de 23 anos, reforçou o Moreirense após ter cumprido, em 2020, 12 jogos oficiais pela equipa do estado do Rio Grande do Sul, quatro deles na Série B brasileira, prova em que o Juventude de Caxias ocupa o nono lugar.

Olympiacos: A equipa treinada por Pedro Martins, contratou até 2023 o médio internacional francês Yann M'Vila, proveniente do Saint-Étienne. M'Vila, de 30 anos, que tem 22 internacionalizações e um golo marcado pela seleção francesa, assinou um contrato por três temporadas com o Olympiacos, depois de já ter também representado os ingleses do Sunderland e os italianos do Inter Milão e os russos do Rubin Kazan, entre outros. Além do treinador Pedro Martins, o médio defensivo vai encontrar na equipa da cidade de Pireu quatro jogadores portugueses: o guarda-redes José Sá, o defesa Rúben Semedo e os médios Pêpê Rodrigues e Cafú.