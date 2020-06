Acuña já fez treino condicionado numa sessão sem os titulares

JN/Agências Hoje às 16:52 Facebook

O lateral esquerdo argentino Marcos Acuña já fez este sábado "treino condicionado no relvado", depois de ter falhado os dois últimos jogos do Sporting, devido a lesão.

O argentino falhou as partidas e vitórias com o Tondela (2-0) e Belenenses SAD (3-1), mas este sábado subiu ao relvado em Alcochete, numa sessão em que Rúben Amorim deixou os titulares do jogo de sexta-feira com os azuis em trabalho de recuperação.

O treinador leonino contou no relvado com os suplentes do jogo na Cidade do Futebol e 14 futebolistas da formação: Pedro Marques, João Goulart, Nuno Moreira, João Silva, Geny Catamo, Chico Lamba, Diogo Brás, João Ricciulli, Bruno Tavares, Babacar Fati, Gonçalo Costa, Daniel Bragança, Tomás Silva e Leonardo Ruiz.

No boletim clínico dos leões continuam a constar os lesionados Luciano Vietto, que tem uma luxação num ombro, e Luiz Phellype, a recuperar de uma rotura de ligamentos num joelho.

A equipa folga no domingo e volta a treinar na Academia de Alcochete na segunda-feira, a partir das 10 horas.