O guarda-redes com mãos de ferro, o capitão das decisões, o médio que nunca parou no amarelo e o avançado que é um Pote cheio de golos. Estes foram os "ases" do 19.º título de campeão nacional do Sporting, conquistado esta terça-feira.

Experiência e mãos de ferro