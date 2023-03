Adán e Pedro Gonçalves distinguidos pela UEFA

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

O guarda-redes António Adán foi designado melhor jogador da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol e o avançado Pedro Gonçalves autor do melhor golo, na qualificação do Sporting perante o Arsenal, anunciou, esta sexta-feira, a UEFA.

Adán efetuou várias defesas importantes durante o jogo disputado na quinta-feira, em Londres, que terminou empatado 1-1, o que, atendendo à igualdade 2-2 registada na primeira mão, em Lisboa, obrigou à realização de prolongamento e, posteriormente, de desempate por grandes penalidades.

O guarda-redes espanhol, de 35 anos, voltou a revelar-se decisivo naquele momento, ao defender o remate do avançado brasileiro Martinelli, tendo depois Nuno Santos concretizado a grande penalidade que permitiu ao Sporting vencer por 5-3 e apurar-se para os quartos de final, nos quais vai defrontar a Juventus.

O líder da Liga inglesa inaugurou o marcador, aos 19 minutos, por intermédio do médio suíço Xhaka, mas Pedro Gonçalves restabeleceu o empate, aos 62, através de um pontapé desferido pouco depois da linha de meio campo, que sobrevoou Ramsdale, aproveitando o adiantamento do guarda-redes do Arsenal.