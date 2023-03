Adán é reforço para batalha decisiva

O guarda-redes Antonio Adán treinou ontem de forma integrada, em Alcochete, e tudo indica que vai defrontar depois de amanhã o Arsenal, no Estádio Emirates, em Londres.

No domingo, ficou de fora da partida com o Boavista, devido a queixas musculares, mas dá sinais de estar totalmente recuperado. É um reforço importante para o duelo decisivo com os ingleses, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois do empate (2-2) no primeiro jogo, em Alvalade. Titular diante dos axadrezados, Franco Israel volta ao banco.

Frente ao conjunto de Mikel Arteta, atual líder da Premier League, o Sporting necessita de estar ao melhor nível para garantir uma vitória, resultado que lhe foge em solo inglês desde 2005. Nos últimos nove jogos, perdeu por cinco vezes, sendo que, nos últimos três, saiu com o empate. Em 2018, não tremeu (0-0) com o Arsenal no Estádio Emirates, o mesmo palco de depois de amanhã, resultado que repetiu frente ao Manchester City, no Estádio Etihad, na Liga dos Campeões, em março de 2022. Em novembro último, em Londres, também na prova milionária, a partida entre o Tottenham e o Sporting terminou com um golo para cada lado.

A contas com um traumatismo no joelho esquerdo, Héctor Bellerín fez ontem tratamento e está em séria dúvida para o duelo com os "gunners".