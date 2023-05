Adán em contrarrelógio para ser opção

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 23:08 Facebook

SAD leonina aguarda decisão oficial do castigo, e tem dia e meio para apresentar recurso.

A administração leonina vai aguardar pela decisão oficial do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, relativamente ao castigo a ser aplicado a Antonio Adán, para determinar se vai avançar para um eventual recurso no Tribunal Arbitral do Desporto. Mas essa hipótese, segundo apurou o JN, está em cima da mesa para o guarda-redes espanhol defrontar o Benfica.

Ao que tudo indica, a decisão federativa será conhecida hoje e isso obriga o departamento jurídico a uma maratona até ao final do dia de manhã: preparar o recurso para o pleno do CD, depois enviar o processo para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e com o pedido de medida cautelar para o presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS).