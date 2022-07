Adán lesiona-se e arrisca paragem de dois meses

Problema físico do espanhol, que vai ser reavaliado, pode obrigar SAD do Sporting a ir ao mercado por um guarda-redes.

Antonio Adán sofreu, ontem, uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito, de acordo com informação oficial do clube. O atleta vai ser reavaliado nas próximas horas, mas, ao que apurámos, a observação inicial realizada após o incidente sugere, - caso se confirme o diagnóstico avançado pelos leões - uma incapacidade que pode indiciar uma paragem de cerca de dois meses. À partida, o guarda-redes espanhol não terá de ser operado, hipótese que agravaria a estimativa de paragem, mas a ressonância magnética, a realizar brevemente, dissipará todas as dúvidas.

O cenário poderá obrigar a SAD, em último recurso, a ir ao mercado por um guarda-redes caso se confirme a gravidade do problema físico. Com apenas dois elementos para a baliza à disposição (Franco Israel e André Paulo), Ruben Amorim poderá pedir um reforço à SAD visto que falta um mês para o fecho do mercado. O uruguaio, de 22 anos, e o português, de 25, têm falta de rodagem ao mais alto nível, o que representa uma forte contrariedade para as primeiras semanas da temporada.