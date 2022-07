Adán lesiona-se no joelho e fica em dúvida para a estreia do Sporting na Liga

JN Hoje às 14:55 Facebook

Com uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito, ​​​​​​​Antonio Adán junta-se a Manuel Ugarte na lista de lesionados no plantel do Sporting.

Rúben Amorim ganhou uma dor de cabeça inesperada na preparação do jogo com o Sporting de Braga, no dia 7 de agosto (18 horas), que dita a estreia do Sporting na edição 2022/2023 da Liga.

O guarda-redes espanhol Antonio Adán, número 1 na hierarquia de guarda-redes nos leões, lesionou-se no joelho direito e está em risco de falhar o jogo em Braga. Certa é a sua ausência para o último teste da pré-época, frente ao Wolverhampton, este sábado.

Adán junta-se ao médio uruguaio Manuel Ugarte no boletim clínico do Sporting. Em contrapartida, o defesa central neerlandês Jeremiah St. Juste está totalmente recuperado de uma entorse traumática no tornozelo direito.