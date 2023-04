Adán: momentos de herói intercalados com pinceladas de vilão

Antonio Adán tem protagonizado grandes defesas ao serviço do Sporting, mas, pontualmente, teve jogos com lances comprometedores que podem ter custado pontos ao leão. Ontem, contra a Juventus (1-0), ficou mal na fotografia do golo de Gatti, mas Ruben Amorim não deixa o guarda-redes cair

O guardião espanhol, de 35 anos, aterrou em Lisboa em 2020/21 para assumir a baliza do Sporting, após um período de dois anos em que foi a sombra de Jan Oblak, no Atlético de Madrid. Se, em muitos jogos, foi o pronto-socorro dos verdes e brancos, com defesas que valeram pontos, por vezes teve exibições com erros altamente comprometedores, com impacto direto nas aspirações leoninas.



Ontem, numa altura em que os leões estavam por cima do jogo com a Juventus, sendo a equipa a criar as situações mais perigosas, Adán calculou mal o tempo de saída a um cruzamento, falhou a interceção e a bola ficou à mercê de Gatti, que só teve de encostar para o golo da vitória.

PUB



No entanto, o treinador Ruben Amorim fez questão de lembrar a importância do guarda-redes para o grupo, salientando que sem Adán o Sporting não estaria nos quartos de final da Liga Europa. "Acima de tudo pensar que sem ele não estaríamos aqui. Depois que quando um erra erram todos, no futebol há épocas assim. Não seríamos campeões sem o António. A responsabilidade é do treinador e tenho a confiança da Direção. É a mesma coisa, tem a confiança do treinador porque sei o guarda-redes que ele é", afiançou o técnico leonino.

Contudo, este não foi o primeiro jogo onde Adán comprometeu. Como exemplo, podemos recuar ao jogo contra o Marselha (derrota por 4-1), em outubro, onde o guardião somou erros individuais e acabou expulso.

O Sporting até entrou a vencer, logo desde o primeiro minuto, mas uma noite para esquecer de Adán foi decisiva para o desfecho da partida. Primeiro, numa saída de bola, permitiu a Alexis Sanchéz intercetar uma bola que acabou dentro da baliza, quando tinha tempo para decidir melhor, depois voltou a cometer outro erro a jogar com os pés, antes de ser expulso por jogar a bola com a mão fora da área.



Outro exemplo de jogos onde o espanhol não esteve ao seu nível foi na visita ao Dragão, em agosto de 2022, que o F. C. Porto venceu por 3-0, onde o guarda-redes onde cometeu alguns erros nas abordagens que deram golo, além de ter estado na origem de uma grande penalidade concedida aos dragões.



Apesar destas falhas pontuais, Adán já mostrou nível mais do que suficiente para ser o número um da baliza do Sporting, com (muitas) exibições que valeram pontos à equipa de Ruben Amorim.