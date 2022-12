Adán quer voltar a ser premiado nos próximos anos

Adán, futebolista do ano para o grupo Stromp, admitiu gostar de voltar a ser distinguido no futuro.



O guarda redes, que reconheceu sentir se surpreendido pela distinção, em face do pouco tempo que leva em Alvalade, elogiou os adeptos e projectou desejar a ser distinguido. Uma ambição que até pode extravasar o contrato que termina dentro de ano e meio (2024).

"Oxalá. Seria um sinal de que a equipa estaria a fazer as coisas bem e eu pessoalmente tam em. Seria um prazer voltar aqui para receber um prémio destes.", sublinhou o espanhol de 35 anos.



Grupo Stromp exulta Ronaldo

PUB

Pti Tito Arantes Fontes, presidente do grupo Stromp, elogiou esta sexta-feira Cristiano Ronaldo a quem apelidou de "lenda" perante uma plateia de duas centenas de sportinguistas.



O responsável daquele grupo, que esta sexta feira atribuiu os seus prémios anuais, elogiou CR7. "Cristiano Ronaldo esta é a tua casa. Estamos sempre contigo... e não te abandonamos.... Obrigado por seres a lenda do futebol português", referiu aquele elemento, numa declaração que recolheu o aplauso dos seguidores e que mexeu com a parte entimental dos apoiantes.