Adán seguro em semana de grandes decisões para o Sporting

O erro de Antonio Adán frente ao Midtjylland, na primeira mão do play-off da Liga Europa, não deve custar-lhe a titularidade, na partida de amanhã com o Chaves. Antes do jogo, o guarda-redes espanhol revelou que estava a atravessar um bom momento, mas um mau passe para Ashour ditou o golo dos dinamarqueses que estiveram a vencer até aos descontos. Mas, aos 90+4 minutos, Coates repôs a igualdade.

Não foi o primeiro erro grave do espanhol nas últimas semanas: em Leiria, na final da Taça da Liga, em 28 de janeiro, o primeiro golo do F. C. Porto, assinado por Eustaquio, foi igualmente muito consentido, porém o treinador não tem alternativas consistentes entre o leque de opções: apenas Franco Israel, guarda-redes pouco experiente e com apenas cinco partidas realizadas nesta temporada, surge como alternativa.

Assim, Adán tem via aberta para se manter na baliza nas próximas finais do Sporting diante do Chaves, em Trás-os-Montes, amanhã, e na segunda mão da eliminatória com os dinamarqueses, agendada para quinta-feira, em Herning. Dois duelos cruciais, disputados longe de Lisboa, em que a equipa de Ruben Amorim está proibida de escorregar.