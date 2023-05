Adán volta ao onze  e fecha a baliza

Luís Antunes Ontem às 23:55 Facebook

Ruben Amorim devolve a titularidade ao guardião espanhol em Vizela.

Adán vai voltar à baliza leonina, na sexta-feira (21.15 horas), em Vizela, no último jogo do campeonato. O guarda-redes espanhol regressa à habitual função e termina a época na baliza, isto depois de ter cumprido um jogo de castigo no dérbi com o Benfica, após expulsão com o Marítimo. O clube leonino ainda tentou anular a decisão do duplo amarelo que considerava injusta, mas o pleno do Conselho de Disciplina acabou por rejeitar o recurso.

Ultrapassada a sanção, ao que o JN apurou, Ruben Amorim, que lançou Israel no clássico, vai voltar a apostar no espanhol (chega aos 47 jogos a titular em 2022/23) na despedida da pior época dos verde e brancos, desde que o técnico iniciou a temporada 2020/21, em Alvalade.