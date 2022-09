Adaptação de Sotiris segue a bom ritmo

André Bucho Ontem às 23:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Grego contratado este verão soma minutos a partir do banco e impressiona Ruben Amorim.

Contratado na fase final do mercado de transferências ao Panathinaikos, por quatro milhões de euros, Sotiris Alexandropoulos chegou para ocupar a vaga de Matheus Nunes, numa aposta planeada para médio prazo. O plano para o internacional grego não passa por uma titularidade imediata, até pela tenra idade (20 anos), mas tem impressionado Ruben Amorim quer nos treinos, quer nos minutos que tem somado em campo.

A estreia aconteceu no encontro com o Estoril, onde somou pouco mais de um minuto, não tendo atuado em Frankfurt no encontro seguinte. Voltou a sair do banco frente ao Portimonense e fez meia hora de alta rotação, mostrando muita energia e sem medo de assumir a bola. Contra o Tottenham esteve 20 minutos em campo e voltou a convencer pela entrega.