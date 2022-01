Adepta diagnostica cancro a treinador durante jogo

JN Hoje às 17:00 Facebook

Brian Hamilton tinha um melanoma maligno a crescer-lhe na nuca, mas só reparou e resolveu o problema depois de se cruzar com uma jovem adepta, atenta e estudante de medicina.

Brian Hamilton estará eternamente grato a Nadie Popovic, depois de a jovem estudante de medicina ter tirado a atenção de um jogo para ajudar o agora treinador adjunto de hóquei no gelo, nos Vancouver Canucks, no Canadá, a descobrir que tinha cancro na pele.

Tudo aconteceu durante um jogo que data a outubro de 2021, quando uma verruga, aparentemente insignificante, era, afinal, um melanoma que Brian "Red" Hamilton vinha a desvalorizar. O sinal, porém, não passou despercebido a Nadie Popovic, que fez de tudo para alertar o ex-jogador (mais de mil jogos na NHL) do possível problema que estaria a desvalorizar. Usou o telemóvel, escreveu um texto e bateu no vidro que separa o terreno de jogo das bancadas para se fazer ouvir. E fez.

"A mensagem que ela me mostrou no telemóvel ficará para sempre gravada no meu cérebro e possibilitou que eu continuasse vivo. Os seus instintos estavam certos e aquela verruga na minha nuca era um melanoma maligno que, graças à sua persistência e ao trabalho rápido dos médicos, desapareceu", lê-se numa mensagem assinada por Brian Hamilton e publicada nas redes sociais dos Vancouver Canucks.

Resolvido o assunto, Hamilton tratou de tentar chegar à conversa com a jovem estudante de medicina para lhe agradecer pessoalmente e isso aconteceu ontem, quando Nadie Popovic voltou às bancadas para assistir ao jogo dos Vancouver Canucks frente aos Seattle Kraken. Para além do reconhecimento pessoal, a "salvadora" recebeu ainda 8800 euros que o clube reuniu para ajudar nas despesas do curso.