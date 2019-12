Adepto ameaça árbitra: "Se te apanho, violo-te"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:59 Facebook

Um jogo nas Ilhas Canárias, da primeira divisão regional de Fuerteventura, terminou da pior forma: os jogadores do Chilegua e Jandía acabaram em confronto e um adepto ameaçou uma árbitra.

Uma árbitra assistente, de 16 anos, foi ameaçada durante um jogo entre o Chilegua La Pared Sports Club e a Unión Deportiva Jandía. Segundo o jornal a "Marca", que teve acesso ao relatório do jogo de sexta-feira, um desentendimento entre os jogadores da equipa, na fase final do jogo, causou revolta a um adepto do Jandía, que ameaçou a fiscal de linha, de 16 anos: "Ai esses tornozelos! Se te apanho lá fora, violo-te. Vou-te partir a cara", atirou.

O adepto em questão teve de ser acalmado pelos atletas, depois de ter tentado atingir a jovem. O caso já está a ser analisado pelo Comité de Competições da Federação de Futebol de Las Palmas e o Jandía corre o risco de enfrentar duras sanções. Recentemente, o mesmo clube foi notificado por má conduta depois de o presidente e o treinador entrarem em campo para intimidar um árbitro.