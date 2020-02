JN Hoje às 22:09 Facebook

Em cima do intervalo, o Famalicão marcou diante do Benfica, o que seria o 1-1, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Descontente com a decisão, um adepto da equipa da casa subiu à tribuna para confrontar Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados.

Veja o momento:

Já no intervalo, logo após o apito de Jorge Sousa, vários apoiantes do Famalicão insultaram e contestaram o líder do Benfica.