Manuel Gonçalves, de 102 anos, é adepto de longa data do Arouca.

Uma vida dedicada a um clube culminou no realizar de um sonho. Manuel Gonçalves, de 102 anos, cumpriu na quinta-feira o sonho de conhecer o treinador do Arouca Armando Evangelista.

Manuel Gonçalves é um apaixonado pelo Arouca, no presente ainda acompanha os jogos do clube pela televisão e foi visitado por Armando Evangelista no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Arouca.

Vejas as imagens: