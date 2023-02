Adepto do Bayern agredido por ultras do PSG

Um fã do Bayern de Munique assistiu ao triunfo em casa do Paris Saint-Germain (0-1), no meio dos adeptos da casa e a brincadeira ia correndo mal.

Tudo aconteceu na terça-feira, quando um jovem adepto do Bayern de Munique assistiu ao confronto com o PSG no meio dos adeptos da casa. Estava, assim, a aderir a uma das modas das redes sociais do momento, em que um adepto visitante, vestido a rigor, assiste a uma partida no meio dos mais fervorosos membros da claque rival: neste caso dos ultra do PSG.

Quando o fã do Bayern de Munique foi descoberto, rasgaram-lhe a camisola e ainda o agrediram, antes de os seguranças intervirem, salvando o adepto do clube alemão da fúria dos franceses. O jovem alega que foram mais de 40 adeptos rivais a tentar castigá-lo pela provocação.

Mais tarde, publicou nas redes sociais o resultado da brincadeira onde se vê marcas das agressões e onde dá a entender que tão cedo não fará outra igual.