Com a popularidade em alta no "Mengão", o treinador português recebeu várias ofertas de um adepto do clube, incluindo uma imagem do Padre Cícero, personalidade muito conhecida no nordeste brasileiro.

Enquanto não chega o jogo desta quarta-feira (meia-noite em Portugal continental) frente ao Fortaleza, em que o Flamengo poderá cimentar a liderança que usufrui no Brasileirão, Jorge Jesus vê reconhecido o trabalho que tem feito à frente do "Fla". Com a equipa a estagiar em Fortaleza, o treinador português recebeu a visita de Everton Mengão, natural de Juazeiro do Norte, no Ceará, que fez questão de percorrer 500 quilómetros, para entregar os presentes.

Jorge Jesus teve oportunidade de agradecer pessoalmente as prendas, tendo na ocasião trocado algumas palavras com o "torcedor", a quem ofereceu um autógrafo personalizado, como forma de agradecimento.