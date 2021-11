Adepto do Flamengo pede namorada e apoiante do Palmeiras em casamento antes da final

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:55 Facebook

A final da Taça Libertadores deste sábado ainda não começou mas o Estádio Centenario, em Montevideu, no Uruguai, já assistiu a um momento marcante.

Nas bancadas do recinto, um adepto do Flamengo decidiu surpreender a namorada, apoiante do Palmeiras, e pediu-a em casamento perante centenas de pessoas. O momento até passou no ecrã gigante do estádio e, apesar dos adeptos do "verdão" terem torcido por um "não", a jovem acabou por aceitar o pedido.

Veja o momento:

O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Flamengo vão disputar, a partir das 20 horas, a final da Taça Libertadores.