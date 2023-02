Adepto do Maiorca condenado por insultos racistas a Vinícius Júnior

Rui Almeida Santos Hoje às 16:31 Facebook

Um adepto do Maiorca foi punido com uma multa de 4 mil euros e interdição de acesso a recintos desportivos durante um ano por insultos racistas contra Vinicius Júnior no jogo frente ao Real Madrid.

Em comunicado, a comissão permanente da comissão estatal contra a violência, o racismo, a xenofobia e a intolerância no desporto espanhol revelou que um adepto "identificado como autor de insultos racistas proferidos contra o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, no jogo Maiorca-Real Madrid, no dia 5 de fevereiro", foi condenado a uma "multa de 4.000 euros e proibição de acesso a recintos desportivos por um período de 12 meses".

Para além do caso ocorrido no estádio do Maiorca, o internacional brasileiro denunciou ter sido alvo de insultos de índole racista nos jogos frente ao Atlético de Madrid e o Valladolid, ambos a contar para a Liga espanhola.

"Os racistas continuam a ir aos estádios, ver de perto o maior clube do mundo e a Liga continua sem fazer nada...", escreveu o futebolista brasileiro, nas redes sociais, após o jogo em Valladolid.

A comissão anunciou ainda que o duelo entre o Barcelona e o Real Madrid, agendado para o dia 19 de março, foi classificado como de "alto risco".