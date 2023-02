Adepto do PSV agride guarda-redes do Sevilha

JN Hoje às 21:14 Facebook

Um adepto do PSV saltou nesta quinta-feira para o relvado, em Eindhoven, e agrediu Dimitrovic, guarda-redes do Sevilha, que acabou por controlar a situação até à chegada dos stewards.

Jogavam-se os descontos no duelo da segunda mão do play-off da Liga Europa, entre as equipas dos Países Baixos e de Espanha, quando o insólito aconteceu: um adepto do emblema neerlandês correu para o futebolista da Sérvia e agrediu-o. No momento, Dimitrovic dominou o atleta, impedindo males maiores. A seguir, vários seguranças arrastaram o indivíduo para fora das quatro linhas.

O PSV venceu por 2-0 mas foi o Sevilha a passar à ronda seguinte.