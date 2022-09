Adepto do Sporting detido por fazer saudação nazi

Incidente ocorreu na sequência do jogo dos leões em Frankfurt, diante do Eintracht, para a Liga dos Campeões.

A polícia de Frankfurt confirmou esta sexta-feira que um adepto do Sporting foi detido na sequência de uma saudação nazi, em dia de jogo entre o Eintracht e o Sporting, na Alemanha. "Detivemos uma pessoa na área dos visitantes [relativa aos adeptos do Sporting] que fez a saudação da Hitler", pode ler-se no comunicado das forças policiais.

PUB

Na passada quarta-feira, o Sporting deslocou-se a Frankfurt para jogar contra o Eintracht, em partida relativa à primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória dos leões por 3-0.