Adepto do Sporting impedido de entrar em recintos desportivos responde por desobediência

JN/Agências Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um adepto do Sporting responde pelo crime de desobediência, depois de ter sido detido, no sábado, na receção dos leões ao Santa Clara, da Liga, quando estava impedido de entrar em recintos desportivos.

Fonte policial confirmou hoje à Lusa que o adepto leonino, da claque Diretivo Ultras XXI, foi detido no sábado, no encontro da 34.ª e última jornada do campeonato, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que opôs o Sporting ao Santa Clara (4-0).

O detido vai ser hoje presente a tribunal, respondendo pelo crime de desobediência, por incumprimento da medida de interdição decretada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), decretada, segundo a mesma fonte, devido a utilização de artefactos pirotécnicos.