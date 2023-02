Adepto do Tottenham que agrediu Ramsdale proibido de entrar em estádios por quatro anos

JN/Agências Hoje às 16:12 Facebook

Um adepto do Tottenham foi, esta sexta-feira, condenado a quatro anos de proibição de entrada em recintos desportivos, por ter pontapeado as costas do guarda-redes do Arsenal Aaron Ramsdale durante um jogo da Liga inglesa de futebol.

Joseph Watts, de 35 anos, foi também condenado por um tribunal de Londres ao pagamento de 100 libras (112 euros ao câmbio de hoje) a Ramsdale, depois de se ter declarado culpado da agressão ao guarda-redes e tentativa de intrusão na área do jogo, disputado em 15 de janeiro, no estádio do Tottenham.

Ouvido durante o julgamento, Ramsdale, agredido após o final do encontro, quando foi recolher uma toalha e uma garrafa de água atrás da baliza, muito próxima de uma bancada -- sem vedação -- ocupada por adeptos do Tottenham, afirmou nunca ter vivido experiência idêntica, considerando tratar-se de uma situação "inaceitável".

O Tottenham, que perdeu o jogo com o Arsenal por 2-0, reprovou de imediato a ação do adepto, prometendo "agir da forma mais dura possível" contra Watts, e a Federação Inglesa de Futebol também "condenou firmemente" a agressão a Ramsdale.