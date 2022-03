Adepto do United detido por alegados insultos racistas

JN Hoje às 11:15 Facebook

Um adepto do Manchester United foi detido por alegados insultos racistas durante o jogo da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, da passada terça-feira, avançou a BBC.

Na base da detenção feita pela polícia inglesa está uma imagem, partilhada na Internet, que parece mostrar um incidente de índole racista. O suspeito tem 31 anos e foi detido ainda nas bancadas do estádio Old Trafford.

O final do encontro que ditou o afastamento do clube inglês da Liga dos Campeões foi caótico, com os adeptos do United a atirarem vários objetos, maioritariamente garrafas de água, na direção de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, que teve de correr para os balneários para evitar ser atingido.

Os responsáveis dos "red devils" garantiram estar a tentar identificar os adeptos que arremessaram os objetos para o relvado, através das imagens do sistema interno de videovigilância. A UEFA ainda estuda uma eventual sanção a aplicar ao Manchester United pelos incidentes da última terça-feira.

O encontro, referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi ganho pelo Atlético de Madrid por 1-0. O único golo do jogo foi apontado por Lodi. Na primeira mão, espanhóis e ingleses tinham empatado a uma bola, em Madrid.